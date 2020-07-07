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GeriFutbol Son dakika! Trabzonspor, Muhammet Taha Tepe transferini KAP'a bildirdi!
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Haber Giriş: 07.07.2020 - 17:39,Son Güncelleme:

Son dakika! Trabzonspor, Muhammet Taha Tepe transferini KAP'a bildirdi!

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Son dakika! Trabzonspor, Muhammet Taha Tepe transferini KAP'a bildirdi!
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Trabzonspor, Altınordu'dan 19 yaşındaki kaleci Muhammet Taha Tepe ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Altınordu'dan Muhammet Taha Tepe'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

Bordo mavili kulüp, Muhammet Taha Tepe transferini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada ''Şirketimiz ile Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır.'' sözlerini kullandı.

Trabzonspor, anlaşmaya göre Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 2.383.000.-TL ödeneceğini de açıkladı.

 

 

Son dakika Trabzonspor, Muhammet Taha Tepe transferini KAPa bildirdi

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