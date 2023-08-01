Son Dakika: Trabzonspor Mehmet Can Aydın transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti...

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Mehmet Can Aydın transferini KAP'a bildirdi.

Yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcu Mehmet Can Aydın'ın, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda, FC Schalke 04 ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Schalke 04'e kiralama bedeli olarak 350.000.-EUR 2 (İki) taksit halinde ödenecektir. Satın alma opsiyonunun Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, sözleşme fesih bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.400.000.-EUR ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonu kullanıldıktan sonra, futbolcunun, 31.12.2025 tarihine kadar bir başka kulübe transfer olması durumunda %17.5, 31.12.2025 tarihinden sonra bir başka kulübe transfer olması durumunda %10 satış payı, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra FC Schalke 04'e ödenecektir.

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Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 8.100.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

2024-2025 futbol sezonu için 18.000.000.-TL,

2025-2026 futbol sezonu için 20.250.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonlarında toplam 40 resmi müsabakada yer alması halinde sözleşme bir yıl uzayacak ve futbolcuya, 2026-2027 futbol sezonunda 21.750.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun, Kulübümüze kesin transferinin gerçekleşmesi sonrasında 10.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.

Ayrıca; futbolcunun Kulübümüze kesin transferinin gerçekleşmesi sonrasında bir başka kulübe 6.000.000.-EUR veya üstü bir bedelle transfer olması halinde, elde edilecek transfer bedelinden, FC Schalke 04'e ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan tutarın %5'i, futbolcuya ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.