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Futbol
Haber Giriş: 12.08.2020 - 12:33,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor Marlon Rodrigues Xavier transferini açıkladı!

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Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier'i satın alma opsiyonuyla 1 yılığına kiraladığını resmen açıkladı. Marlon'un satın alma opsiyonunun 2 milyon Euro olduğu belirtildi. 27 yaşındaki sol bek ile 1+3 yıllık sözleşme imzalandı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamalar şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, 2.000.000.-EUR satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 1(Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fluminense Kulübüne kiralama bedeli olarak, 150.000.-EUR ödenecektir. Satın alma opsiyonunun kullanılması ve futbolcunun başka bir kulübe kesin transferi/kiralanması halinde, Fluminense Kulübüne, kesin transfer/kiralama tutarının %10'u kadar satış payı ödenecektir.

1+3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Trabzonspor, Marlon ile 1+3 yıllık sözleşme imzalandığını da KAP'a bildirdi. İşte sözleşme şartları

Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 480.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kesin transferin gerçekleşmesi halinde;

2021/22 futbol sezonu için 550.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Son Dakika | Trabzonspor Marlon Rodrigues Xavier transferini açıkladı

Son Dakika | Trabzonspor Marlon Rodrigues Xavier transferini açıkladı

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