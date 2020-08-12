Son Dakika | Trabzonspor Marlon Rodrigues Xavier transferini açıkladı!
Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier'i satın alma opsiyonuyla 1 yılığına kiraladığını resmen açıkladı. Marlon'un satın alma opsiyonunun 2 milyon Euro olduğu belirtildi. 27 yaşındaki sol bek ile 1+3 yıllık sözleşme imzalandı.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamalar şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, 2.000.000.-EUR satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 1(Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fluminense Kulübüne kiralama bedeli olarak, 150.000.-EUR ödenecektir. Satın alma opsiyonunun kullanılması ve futbolcunun başka bir kulübe kesin transferi/kiralanması halinde, Fluminense Kulübüne, kesin transfer/kiralama tutarının %10'u kadar satış payı ödenecektir.
1+3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Trabzonspor, Marlon ile 1+3 yıllık sözleşme imzalandığını da KAP'a bildirdi. İşte sözleşme şartları
Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
2020/21 futbol sezonu için 480.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kesin transferin gerçekleşmesi halinde;
2021/22 futbol sezonu için 550.000.-EUR garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,
2023/24 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle