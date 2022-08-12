Son Dakika: Trabzonspor Marc Bartra ile prensip anlaşmasına vardı!

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Süper Lig'de sezona İstanbulspor galibiyetiyle başlayan son şampiyon Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak Kuzey Makedonyalı on numara Enis Bardhi'yi kadrosuna katarak orta sahasını güçlendiren bordo-mavililerde, stoper transferinde de mutlu sona ulaşıldı.

Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor bir süre önce gündemine aldığı İspanyol stoper Marc Bartra'nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Bordo-mavililer, tecrübeli stoperin transferi konusunda kulübü Real Betis ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor, Marc Bartra transferi için oyuncuyla da prensip anlaşmasına vardı. Oyuncuyu almak için yarın özel uçak, İstanbul'dan Sevilla'ya gidecek ve öğleden sonra Trabzon'a hareket edecek.