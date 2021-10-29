Son Dakika: Trabzonspor maçı öncesi Rizespor'da Gökhan Gönül döndü, Alper Potuk kadroda yok!

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 11. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Karadeniz ekibinde bugünkü Trabzonspor maçı öncesi Alper Potuk'un kadroda yer almaması dikkat çekti.
Alper Potuk'un herhangi bir sakatlığı veya ceza durumu bulunmuyor.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDAKİ HATASI AKILLARDA
Alper Potuk, geçtiğimiz haftalarda oynanan Başakşehir maçında ceza sahası içerisinde topa sahip olduktan sonra meşin yuvarlağı uzaklaştırmak yerine kendi kalesinin önüne doğru sürmüş Okaka'ya çarpan top filelerle buluşmuştu.
Bu sezon başı Rizespor'la 2 yıllık sözleşme imzalayan Alper, geçen yıl Ankaragücü formasıyla çıktığı 25 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.
KARADENİZ DERBİSİ BU AKŞAM
Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Son maçında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen yeşil-mavililer, 10 maç sonunda 4 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.
MENDES YOK, GÖKHAN GÖNÜL DÖNDÜ
Rize ekibinde, ameliyat edilen Ronaldo Mendes de kadroda yer almadı. Sakatlıktan çıkan Gökhan Gönül'ün ise maçta forma giymesi bekleniyor.
İŞTE RİZESPOR'UN MAÇ KADROSU
🗒️ Trabzonspor maçı kamp kadromuz 👇#TSvÇRS │ #KalbineYakınTut pic.twitter.com/yJd9fUNnzD— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) October 28, 2021