Son Dakika: Trabzonspor maçı öncesi Rizespor'da Gökhan Gönül döndü, Alper Potuk kadroda yok!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve beklenen oldu... Savcı sucluyu bulduVe beklenen oldu... Savcı 'suclu'yu buldu!#Alec Baldwin
Efendiler Her fırsatta Atatürke minnet ve şükran duymayı asla ihmal etmeyinizEfendiler! Her fırsatta Atatürk'e minnet ve şükran duymayı asla ihmal etmeyiniz#Cumhuriyet
Z kuşağı dünyayı kurtarmak için kolları sıvadı... 16 yaşında ve bir banka kurduZ kuşağı dünyayı kurtarmak için kolları sıvadı... 16 yaşında ve bir banka kurdu!#Z Kuşağı
Cumhuriyetimiz 98 Yaşında... Erdoğan: Cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyızCumhuriyetimiz 98 Yaşında... Erdoğan: Cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız#29 Ekim
Fahiş fiyat soruşturmasında karar Zincir marketlere milyonlarca lira cezaFahiş fiyat soruşturmasında karar! Zincir marketlere milyonlarca lira ceza#Zincir Merket
Koronavirüste kâbus Yeni etki ortaya çıktı: Son dönemde giderek artıyorKoronavirüste kâbus! Yeni etki ortaya çıktı: Son dönemde giderek artıyor#Koronavirüs
Yüz binlerce kişi bunu bekliyordu En büyük ikinci kripto parada rekorYüz binlerce kişi bunu bekliyordu! En büyük ikinci kripto parada rekor#Ethereum
ABD iki ülke için alarma geçti Üst düzey isimlerden peş peşe açıklamalar...ABD iki ülke için alarma geçti! Üst düzey isimlerden peş peşe açıklamalar...#ABD
Çift doz aşı olanlara uyarı Tecrit Profesöründen ezber bozan sözlerÇift doz aşı olanlara uyarı! 'Tecrit Profesörü'nden ezber bozan sözler#Koronavirüs
Avlayana para veriliyor Önemli değişiklikAvlayana para veriliyor! Önemli değişiklik#Balon Balığı
Koronavirüs kulağımızı da etkiledi...Koronavirüs kulağımızı da etkiledi...#Müzik
Bugün en güzel bayram'Bugün en güzel bayram!'#29 Ekim
Linete tepki gösteren Aslı Şenden geri adımLinet'e tepki gösteren Aslı Şen'den geri adım#Linet
Ankaradan Washingtona F-35 krizi için üç çözüm önerisiAnkara'dan Washington'a F-35 krizi için üç çözüm önerisi#F-35
Rüya çift ayrıldı: Hadidin annesi, Malikin kendisine vurduğunu iddia ettiRüya çift ayrıldı: Hadid'in annesi, Malik'in kendisine vurduğunu iddia etti#Gigi Hadid
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Trabzonspor maçı öncesi Rizespor'da Gökhan Gönül döndü, Alper Potuk kadroda yok!

#Rizespor#Alper Potuk#Gökhan Gönül
Son Dakika: Trabzonspor maçı öncesi Rizesporda Gökhan Gönül döndü, Alper Potuk kadroda yok

Çaykur Rizespor'da bugünkü Trabzonspor maçı öncesi sakatlıktan çıkan Gökhan Gönül kadroya dahil edildi ancak Alper Potuk listede yer almadı.

Haberin Devamı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 11. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Karadeniz ekibinde bugünkü Trabzonspor maçı öncesi Alper Potuk'un kadroda yer almaması dikkat çekti.

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda

İlgili Haber:Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Alper Potuk'un herhangi bir sakatlığı veya ceza durumu bulunmuyor.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDAKİ HATASI AKILLARDA

Alper Potuk, geçtiğimiz haftalarda oynanan Başakşehir maçında ceza sahası içerisinde topa sahip olduktan sonra meşin yuvarlağı uzaklaştırmak yerine kendi kalesinin önüne doğru sürmüş Okaka'ya çarpan top filelerle buluşmuştu.

Bu sezon başı Rizespor'la 2 yıllık sözleşme imzalayan Alper, geçen yıl Ankaragücü formasıyla çıktığı 25 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.

KARADENİZ DERBİSİ BU AKŞAM

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ali Koç’a yalvardım, biz olsak UEFA sözleri sonrası Pereira’yı kovardık’

İlgili Haber:'Ali Koç’a yalvardım, biz olsak UEFA sözleri sonrası Pereira’yı kovardık’

Son maçında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen yeşil-mavililer, 10 maç sonunda 4 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

Haberin Devamı

MENDES YOK, GÖKHAN GÖNÜL DÖNDÜ

Rize ekibinde, ameliyat edilen Ronaldo Mendes de kadroda yer almadı. Sakatlıktan çıkan Gökhan Gönül'ün ise maçta forma giymesi bekleniyor.

İŞTE RİZESPOR'UN MAÇ KADROSU

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rizespor#Alper Potuk#Gökhan Gönül

BAKMADAN GEÇME!

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

Poşet çaylardaki büyük tehlike Eğer içindeki çayı görüyorsanız...

Poşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu