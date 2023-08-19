Son Dakika: Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'a Zaha'dan kötü haber

Haberin Devamı

Galatasaray'da Wilfried Zaha, Trabzonspor ile bu akşam oynanacak mücadeleye ilk 11'de başlayamayacak.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un haberine göre; yetenekli futbolcunun, NK Olimpija Ljubljana maçında yaşadığı darbeye bağlı sakatlık nedeniyle Trabzonspor karşısında ilk 11'de yer alması beklenmiyor.

KULÜBEDE BAŞLAYACAK

NK Olimpija Ljubljana müsabakasının ikinci yarısında oyuna giren ve darbe alan Wilfried Zaha, iki gündür sarı kırmızılı takımın antrenmanlarına katılmamıştı. Fildişi Sahilli oyuncu, müsabakanın gidişatına göre kenarda Okan Buruk'tan görev bekleyecek.

TETE'NİN LİSANSI ÇIKMADI

Galatasaray'da bir diğer yeni transfer Tete ise henüz lisansı çıkmadığı için Trabzonspor mücadelesinde süre alamayacak.