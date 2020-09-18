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Son dakika | Trabzonspor, Lewis Baker transferini açıkladı
Trabzonspor, Lewis Baker'ın 1 yıllığına Chelsea'den kiralandığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker’in kulübümüze transferi konusunda İngiltere’nin Chelsea Kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Lewis Renard Baker ile 1 yıllık anlaşma yapılmıştır" denildi.
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