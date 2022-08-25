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Son Dakika: Trabzonspor - Kopenhag maçındaki gizemli güzel Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero çıktı!

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#Desire Cordero#Cristiano Ronaldo#Trabzonspor
Son Dakika: Trabzonspor - Kopenhag maçındaki gizemli güzel Cristiano Ronaldonun eski sevgilisi Desire Cordero çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 12:47

Trabzonspor - Kopenhag maçında tribündeki görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan gizemli güzelin İspanyol model Desire Cordero olduğu anlaşıldı. Cordero'nun Ronaldo ile yaşadığı ilişki 2016 yılında çok konuşulmuştu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Trabzonspor ile Danimarka ekibi Kopenhag'ı karşı karşıya getiren mücadeleyi tribünden takip eden gizemli güzel, sosyal medyada gündem oldu.

Kopenhag müsabakasını Trabzonspor tribününde izleyen İspanyol manken, karşılaşma öncesinde kameralara yansıyan görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmişti. O anların sosyal medyada çok konuşulmasının ardından güzel ismin kim olduğu ortaya çıktı.

Son Dakika: Trabzonspor - Kopenhag maçındaki gizemli güzel Cristiano Ronaldonun eski sevgilisi Desire Cordero çıktı

RONALDO'NUN ESKİ SEVGİLİSİ ÇIKTI

Tribündeki görüntüsüyle geceye damga vuran gizemli güzelin, Desire Cordero olduğu öğrenildi. İspanyol mankenin adı, 2016 yılında Cristiano Ronaldo ile Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası ardından aşk dedikodularına karışmıştı.

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RONALDO'DAN SONRA DA FUTBOLCU SEVGİLİLERİ OLDU

İspanyol güzel, Cristiano Ronaldo'dan ayrıldıktan sonra ise o dönem Real Betis'te oynayan Enzo Renella ve Real Madrid efsanesi Fernando Hierro'nun oğlu Alvaro Ruiz ile birliktelik yaşamıştı.

26 yaşındaki mankenin ismi son olarak o dönemde Lazio forması giyen Arjantinli futbolcu Joaquin Correa ile anılmıştı. İkilinin 2018 yılının Mart ayında başlayan ilişkileri bir süre manşetleri süslemişti.

Son Dakika: Trabzonspor - Kopenhag maçındaki gizemli güzel Cristiano Ronaldonun eski sevgilisi Desire Cordero çıktı

KARİYERİNDE İSTANBUL DETAYI

Cordero, İspanya'da Miss Universe seçildikten sonra aynı yıl dünya çapında düzenlenen Miss Universe yarışmasında ise ilk 10'a girmişti. Kariyerine 17 yaşında başlayan İspanyol güzel, ilk moda çekimine ise İstanbul'da katılmıştı.

 

 

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#Desire Cordero#Cristiano Ronaldo#Trabzonspor

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