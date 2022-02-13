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Son Dakika: Trabzonspor-Konyaspor maçında Visca yine sahnede! 3 yıl sonra ilk kez...

#Trabzonspor#Edin Visca#Konyaspor
Son Dakika: Trabzonspor-Konyaspor maçında Visca yine sahnede 3 yıl sonra ilk kez...

Trabzonspor'un Konyaspor'u konuk ettiği maçta Edin Visca, yine sahnedeki yerini aldı. Rakip fileleri havalandırmayı başaran Visca, 2019 yılı Ocak ayından sonra bir ilki yaşamış oldu.

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Süper Lig'in 25. haftasının en önemli maçında lider Trabzonspor ikinci Konyaspor'u konuk ederken, bordo-mavililerin devre arasında kadrosuna kattığı Edin Visca, gösterdiği performansla takımını sırtlamaya devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Altaş Denizlispor karşısında az süre forma giyen ve takıma yeni katılan oyunculara şans veren teknik direktör Abdullah Avcı, bugünkü zorlu İttifak Holding Konyaspor karşısına yıldız oyuncularını sahaya sürdü.

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Teknik direktör Abdullah Avcı, Konyaspor karşısında kart cezalısı olan Bruno Peres'in yerine sağ bekte Dorukhan Toköz'e yer verdi. Haftalardır yeşil sahadan uzak kalan Marek Hamsik de ağrılarının azalması nedeniyle bugünkü karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı. Yıldız oyuncu, teknik direktörü Abdullah Avcı’dan görev bekledi.

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SAHNE YİNE VISCA'NIN

Trabzonspor'un devre arasında Medipol Başakşehir'den bonservisini aldığı Bosnalı hücum oyuncusu Edin Visca, sergilediği performansla kısa sürede bordo-mavililerin hücumdaki en önemli güçlerinden biri haline geldi.

ÜST ÜSTE 3 MAÇTA GOL...

Mücadelenin 13 ve 67. dakikasında Cornelius'un asisti ile ağları havalandıran Boşnak futbolcu, üst üste 3. maçında da ağları havalandırmış oldu. Önceki 2 maçta kaydettiği gollerle takımını galibiyete taşıyan ve 6 puan kazandıran Visca, Konyaspor maçında da takımını öne geçirmiş oldu.

Son Dakika: Trabzonspor-Konyaspor maçında Visca yine sahnede 3 yıl sonra ilk kez...

OCAK 2019'DAN SONRA İLK KEZ

Opta verilerine göre Visca, Ocak 2019'dan sonra ilk kez, üst üste 3 maçta rakip fileleri havalandırmış oldu.

EN ÇOK GOL ATTIĞI 2. TAKIM KONYASPOR

İttifak Holding Konyaspor, Edin Visca'nın 7 golle Süper Lig kariyerinde en çok gol attığı 2. takım oldu. Visca'nın Konyaspor'dan daha fazla gol attığı tek takım, 9 golle Kasımpaşa...

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COVİD-19U ATLANAN AĞAOĞLU MAÇTA

10 gün önce Covid-19a yakalandığı açıklanan ve karantinada olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun son testleri negatif çıktı. 24'üncü haftada oynanan Kasımpaşa maçına gelemeyen başkan Ağaoğlu, kapalı gişe oynanan Konyaspor mücadelesini yönetim kuruluyla birlikte stadyumda seyretti.

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TAKIMLAR PANKARTLA ÇIKTI

Karşılaşma öncesi Trabzonspor ’Kendi aşımız kendi gücümüz Turkovac’ pankartı ile, İttifak Holding Konyaspor ise ’Düzenli kan bağışı yap, kan dostlarımıza katıl’ pankartıyla çıktı.

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#Trabzonspor#Edin Visca#Konyaspor

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