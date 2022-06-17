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Son Dakika: Trabzonspor KAP'a bildirdi! Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Jens Stryger Larsen'in maliyetleri...

#Transfer#Kasımpaşa#Eren Elmalı
Son Dakika: Trabzonspor KAPa bildirdi Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Jens Stryger Larsenin maliyetleri...

Trabzonspor'da Jens Stryger Larsen, Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferlerinin maliyetleri resmen açıklandı.

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Jens Stryger Larsen, Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferlerinin bordo mavili kulübe maliyetleri belli oldu.

Son şampiyon, söz konusu 3 transfere ilişkin bonservis, sözleşme süresi ve maaş bilgilerinden oluşan maddi detayları KAP'a bildirdi.

Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat ile 5'er yıllık mukavele imzalanırken Jens Stryger Larsen ile 3 senelik anlaşma sağlandı.

BONSERVİS ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

Kasımpaşa A.Ş.'ye, Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3.600.000.-EUR + KDV, Doğucan Haspolat'ın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 1.200.000.-EUR + KDV, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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Son Dakika: Trabzonspor KAPa bildirdi Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Jens Stryger Larsenin maliyetleri...

MAAŞLARI BELLİ OLDU

Şirketimiz ile profesyonel futbolcular Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat arasında 5'şer yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Evren Eren Elmalı'ya;

2022-2023 futbol sezonunda 7.350.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlar için, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır.

Yapılan anlaşmaya göre Doğucan Haspolat'a;

2022-2023 futbol sezonunda 6.421.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlar için, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcular ile olan sözleşmelerin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolculara ödenecek yıllık ücretin %5'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

LARSEN İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2022-2023 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,

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2023-2024 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,

2024-2025 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Son Dakika: Trabzonspor KAPa bildirdi Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Jens Stryger Larsenin maliyetleri...

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#Transfer#Kasımpaşa#Eren Elmalı

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