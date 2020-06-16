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Haber Giriş: 16.06.2020 - 13:58,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor, KAP'a bildirdi! CAS ve UEFA...

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Son Dakika | Trabzonspor, KAP'a bildirdi! CAS ve UEFA...
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Trabzonspor, UEFA'nın verdiği men kararının iptali için CAS'a resmi itirazda bulunulduğunu açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

UEFA'nın, 03.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için, İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra, yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur. 

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Son Dakika | Trabzonspor, KAPa bildirdi CAS ve UEFA...

Son Dakika | Trabzonspor, KAPa bildirdi CAS ve UEFA...

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