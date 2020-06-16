Son Dakika | Trabzonspor, KAP'a bildirdi! CAS ve UEFA...

İŞTE O AÇIKLAMA

UEFA'nın, 03.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için, İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra, yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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