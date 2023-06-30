Son Dakika: Trabzonspor Joaquin Fernandez transferini açıkladı

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Bu sezon yeni bir yapılanmaya giden Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Resmi duyuruda, "Profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Oyuncu ilk sezonunda 1.3, ikinci sezonunda ise 1.4 milyon euro yıllık ücret kazanacak.

Trabzonspor, Fernandez ile birlikte Orsic'i geçen akşam İstanbul'a getirmişti.

ORSIC: HOCAMIZIN ETKİSİ

Havalimanı çıkışında konuşan Mislav Orsic, taraftarların sıcak karşılaması karşısında etkilendiğini belirtti. Taraftara teşekkür eden Orsic, "Burada olmaktan mutluyum. Umarım birlikte çok iyi bir sezon geçireceğiz. Hocamızla beraber çalışmıştık zaten. Bu kararı almamda hocamızın etkisi var. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte olmaktan mutluyum. Doğrusunu söylemek gerekirse şehirle alakalı çok soru sormadım. Ufak detayları konuştuk. Burada olmaktan mutluyum. Ben burada futbol oynamaya geldim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Muhtemelen 99 numarayı giyeceğim. Uğurlu rakamım diyebiliriz. Türkçe'yi öğrenmeye çalışacağım" dedi.

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FERNANDEZ: DOĞRU KARAR ALDIM

Transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini ifade eden Joaquin Fernandez, "Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte olmaktan mutluyum. Kararımız hızlı gelişti. Başarılar kazanabilmek ve başlamak adına sabırsızlanıyorum. Herhangi bir takıma gitmeden önce kulüple ilgili bilgiler almak istersiniz. Ben de takibi burada daha önce oynayan ve şu anda oynayan futbolcularla konuşma fırsatı buldum. Burada olmaktan dolayı, Trabzonspor renkleriyle oynamaktan çok mutluyum. Transfer süreci çok hızlı gelişti. Hocamızla ve burada oynayan takım arkadaşlarımla görüşme imkanım oldu. Sonrasında karar almak kolay oldu. Görüşmeler sonrasında doğru karar aldığımı düşünüyorum. Şampiyonlukla ilgili çok video gördüm. Onları tekrar yaşamak için buradayım. 20 numara giyeceğim" ifadelerini kullandı.

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JOAQUİN FERNANDEZ KİMDİR?



31 Mayıs 1996 yılında İspanya'da doğan sağ ayaklı İspanyol stoper, 2014 yılında UD Almeria altyapısından UD Almeria B takımına yükseldi.

3 yıllık B takım deneyiminin ardından 2017'de UD Almeria A takıma geçti. Gösterdiği performansın ardından 2018 yılında 1.1 milyon Euro bedel ile bir başka İspanyol ekibi olan Real Valladolid'e transfer oldu.

Valladolid'de toplam 120 maça çıkan 27 yaşındaki stoper, 5 gol kaydederken 1 asist yaptı.

Joaquin Fernandez'in güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyordu.

KARİYER GEÇMİŞİ



2013-2014 Almeria B

2016-2017 Almeria

2019-2023 Real Valladolid