Son dakika | Trabzonspor, Joao Pereira, Hosseini ve Bilal Başaçıkoğlu'nun kazanacağı ücretleri açıkladı

Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Joao Pereira'ya 500 bin Euro, Majid Hosseini'ye 600 bin Euro, Bilal Başaçıkoğlu'na ise 2020-2021 sezonu için 2.750.000 TL, 2021-22 sezonu için ise 2 milyon TL ödeneceği belirtildi.

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