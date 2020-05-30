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Son dakika | Trabzonspor, Joao Pereira, Hosseini ve Bilal Başaçıkoğlu'nun kazanacağı ücretleri açıkladı
Son dakika haberine göre; Trabzonspor Kulübü, sözleşmeleri uzatılan Joao Pereira, Majid Hosseini ve Bilal Başaçıkoğlu'nun kazanacağı ücretleri KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Joao Pereira'ya 500 bin Euro, Majid Hosseini'ye 600 bin Euro, Bilal Başaçıkoğlu'na ise 2020-2021 sezonu için 2.750.000 TL, 2021-22 sezonu için ise 2 milyon TL ödeneceği belirtildi.
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