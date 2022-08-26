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Son Dakika: Trabzonspor, Jean-Philippe Gbamin transferini açıkladı! Naci Ünüvar'da mutlu son

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Trabzonspor#Gbamin
Son Dakika: Trabzonspor, Jean-Philippe Gbamin transferini açıkladı Naci Ünüvarda mutlu son
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 23:08

Trabzonspor, Everton'dan Jean-Philippe Gbamin'i bir yıllığına bedelsiz olarak kiraladığını KAP'a bildirdi.

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Trabzonspor Premier Lig ekibi Everton'dan Jean-Philippe Gbamin'in bedelsiz kiralandığını duyurdu.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar bedelsiz kiralandığı belirtildi.

Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Jean-Philippe Gbamin'in, 2022-2023 futbol sezonu için, Kulübümüze bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Everton FC ile anlaşma sağlanmıştır." denildi.

MAAŞI AÇIKLANDI

Bordo mavili kulüp ayrıca, 1 yıllığına kiralanan oyuncuya 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödeneceğini duyurdu

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Jean-Philippe Gbamin ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

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NACİ ÜNÜVAR'DA İŞLEM TAMAM

DHA'nın haberine göre; Trabzonspor, Hollanda ekibi Ajaxın genç oyuncusu Naci Ünüvarı kiralık olarak kadrosuna kattı.

19 yaşındaki kanat oyuncusu Naci Ünüvar, pazar günü Trabzon’a gelecek ve Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını tribünden takip edecek. Genç futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

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#Transfer#Trabzonspor#Gbamin

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