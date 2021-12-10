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Son Dakika: Trabzonspor Jean Evrard Kouassi transferini KAP'a bildirdi! Sözleşme detayları...

#Trabzonspor#Jean Evrard Kouassi#Transfer

Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, serbest statüde bulunan Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 200.000.-EUR, diğer her bir sezon için yıllık 400.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Son Dakika: Trabzonspor Jean Evrard Kouassi transferini KAPa bildirdi Sözleşme detayları...

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#Trabzonspor#Jean Evrard Kouassi#Transfer

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