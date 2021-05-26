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Futbol
Haber Giriş: 26.05.2021 - 08:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Trabzonspor için transferde Marek Hamsik iddiası!

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Son Dakika: Trabzonspor için transferde Marek Hamsik iddiası!

Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi... Trabzonspor'a Göteborg'da forma giyen dünya yıldızı Marek Hamsik'i önerildi. 33 yaşındaki Slovak orta saha ile ilgili kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Hamsik'in sözleşmesi Ağustos'ta bitecek.

Trabzonspor, orta sahaya takviye için bir süredir Lucas Biglia ile görüşürken, sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre; Menajerler, Göteborg'da forma giyen dünya yıldızı Marek Hamsik'i bordo-Mavili kulübe önerdi ve Trabzon'un ödeyebileceği rakamı iletmesini istedi.

33 yaşındaki Slovak orta saha ile ilgili kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Hamsik'in sözleşmesi Ağustos ayında bitecek.

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