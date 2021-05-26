Son Dakika: Trabzonspor için transferde Marek Hamsik iddiası!

Trabzonspor, orta sahaya takviye için bir süredir Lucas Biglia ile görüşürken, sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre; Menajerler, Göteborg'da forma giyen dünya yıldızı Marek Hamsik'i bordo-Mavili kulübe önerdi ve Trabzon'un ödeyebileceği rakamı iletmesini istedi.

33 yaşındaki Slovak orta saha ile ilgili kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Hamsik'in sözleşmesi Ağustos ayında bitecek.