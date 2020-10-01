Son dakika | Trabzonspor için Tiago Ilori iddiası | Transfer haberleri

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Stoper arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Trabzonspor'un gündemine yeni bir isim girdi.

Portekiz basınına göre Bordo-Mavililer, Sporting Lizbon'da oynayan Tiago Ilori'yi istiyor. 27 yaşındaki futboluyla Hamburg ve Feyenoord'un da ilgilendiği belirtiliyor.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Thiago daha önce Liverpool, Granada, Bordeaux, Aston Villa ve Reading formaları da giymişti. (Takvim)

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