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Haber Giriş: 01.10.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

Son dakika | Trabzonspor için Tiago Ilori iddiası | Transfer haberleri

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Portekiz basını, Trabzonspor'un Sportin Lizbon'da forma giyen savunma oyuncusu Tiago Ilori'yi istediğini yazdı. Trabzonspor'un transferdeki rakipleri Hamburg ve Feyenoord...

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Stoper arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Trabzonspor'un gündemine yeni bir isim girdi.

Portekiz basınına göre Bordo-Mavililer, Sporting Lizbon'da oynayan Tiago Ilori'yi istiyor. 27 yaşındaki futboluyla Hamburg ve Feyenoord'un da ilgilendiği belirtiliyor.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Thiago daha önce Liverpool, Granada, Bordeaux, Aston Villa ve Reading formaları da giymişti. (Takvim)

Son dakika | Trabzonspor için Tiago Ilori iddiası | Transfer haberleri

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