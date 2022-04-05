Son Dakika: Trabzonspor için erken şampiyonluk ihtimali! Hesaplar...

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Abdullah Avcı’nın “Ramazan sonunda herhalde bayramda şampiyonluk mutluluğunu yaşayacağız” açıklamasının ardından taraftarlar hesap kitap yapmaya başladı.

Kalan 7 haftalık periyotta Trabzonspor minimum 8 puan toplarsa, rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan işi bitirecek. Ancak Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarının kazanılması halinde de bu iş bitebilir.

Fanatik'te yer alan habere göre; öyle ki Trabzonspor böyle bir durumda puanını 77 yapacak. 13 puan gerisindeki Konyaspor ise önündeki 2 maçın birinde takılır yani yenilir veya berabere kalırsa matematiksel olarak şampiyonluk garantilenecek.

Fırtına’nın 2’de 2 yapması halinde, 15 puan gerisindeki Fenerbahçe ’nin tüm maçlarını kazanması durumunda bile şampiyonluk şansı kalmıyor. Konyaspor önümüzdeki 2 haftada sırasıyla Çaykur Rizespor (d) ve Gaziantep FK ile karşılaşacak. Fenerbahçe’nin ise Galatasaray derbisi ve sonrasında Göztepe maçı var.

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Rekor tarih: 27 Nisan

Süper Lig tarihinde en erken şampiyon olan takım Fenerbahçe... Sarı- Lacivertliler, 2013-2014 sezonunda 27 Nisan’da mutlu sona ulaşmış ve bitime 3 hafta kala ipi göğüslemişti. Trabzonspor, 2’de 2 yaparsa en yakın takipçisi Konyaspor’un alacağı sonuçlara göre yani 17 Nisan’da şampiyon olabilir. Konyaspor’un takılmaması durumunda ise Fırtına 3’te 3 yapıp, 23 Nisan’daki Adana Demirspor deplasmanında işi garantileyebilir. Her iki senaryoda da, Fenerbahçe’nin en erken şampiyonluk rekoru kırılmış olacak.