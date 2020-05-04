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Futbol
Haber Giriş: 04.05.2020 - 09:18,Son Güncelleme:

Son dakika Trabzonspor haberleri | 'Uğurcan Çakır seneye Liverpool'da'

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Son dakika Trabzonspor haberleri | 'Uğurcan Çakır seneye Liverpool'da'
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İngiliz medyası, Trabzon kalecisinin önümüzdeki sezon Liverpool forması giyeceğini iddia etti. Genç eldiven Uğurcan Çakır bu sezon Trabzonspor'da müthiş bir performans gösteriyor…

Liverpool'un Uğurcan Çakır inadı… Sportslens.com sitesi, Liverpool'un, Alisson Becker'in yedeği olarak Uğurcan'ı kadrosuna katmak istediğini ve İngiliz ekibinin en büyük hedefinin Trabzonsporlu kaleci olduğunu yazdı.

Alınan bilgilere göre Trabzonspor, genç file bekçisini 20 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmayacak. İngiltere'deki bahis şirketleri de bu transfer için oran açtı. Uğurcan'ın Liverpool forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor. (Takvim)

Son dakika Trabzonspor haberleri | Uğurcan Çakır seneye Liverpoolda

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