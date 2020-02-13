Son dakika Trabzonspor haberleri | Trabzonspor Sosa ve Novak'ta mutlu sona yakın
Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Jose Ernesto Sosa ve Filip Novak için girişimlere yeniden başlarken, iki futbolcunun sözleşmesinin uzatılması konusunda olumlu sonuç almaya çok yaklaştı!
Takvim'in haberine göre Bordo-Mavililer, devre arasında iki yıldızın menajeri ile bir araya gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.
Sosa'nın anlaşmaya daha yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme yapacak Fırtına Arjantinliye yıllık 2 milyon Euro ödeyecek.
Filip Novak'ın menajerinin ise farklı kulüplerle de görüştüğü ancak oyuncunun Trabzon'da kalmaya sıcak bakması nedeniyle transfer görüşmelerinin yeniden hızlandığı da belirtildi.
YENİLER SAHNE ALACAK
Trabzonspor kupada çeyrek final ilk maçında Erzurumspor'u 5-0 yenmişti. Bugünkü rövanşta Messias ve Da Costa gibi yeni transfer oynayacak.
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