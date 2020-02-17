Son Dakika Trabzonspor haberleri | Trabzon yerel basınından şampiyonluk manşetleri

Trabzonspor, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek 298 hafta sonra liderlik koltuğuna otururken Trabzon'da yayımlanan yerel gazetelerde, şampiyonluk söylemleri iyice arttı.



Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımın adım adım şampiyonluğa yaklaştığını belirttiler.

Karadeniz'de Günebakış Gazetesi "Şampiyonluk yürüyüşü", Karadeniz Gazetesi, "Dozer gibi oyna, Kazım gibi sev. Bayrakları açın, şampiyonluk yakın" başlığıyla maç haberlerini okuyucularına duyurdu.

Kuzey Ekspres Gazetesi "Bu sene o sene olacak. İşte zirvenin yeni sahibi", Karadeniz Son Nokta Gazetesi, "Ağlata Ağlata yürüyoruz, mutlu sona", Taka Gazetesi de "Mekanın sahibi geri döndü" başlığını attı.





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