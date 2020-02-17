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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 09:54,Son Güncelleme:/

Son Dakika Trabzonspor haberleri | Trabzon yerel basınından şampiyonluk manşetleri

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Son Dakika Trabzonspor haberleri | Trabzon yerel basınından şampiyonluk manşetleri

Trabzonspor'un, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek liderliğe yükselmesinin ardından yerel basın da şampiyonluk manşetleri attı

Trabzonspor, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek 298 hafta sonra liderlik koltuğuna otururken Trabzon'da yayımlanan yerel gazetelerde, şampiyonluk söylemleri iyice arttı.

Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımın adım adım şampiyonluğa yaklaştığını belirttiler.

Karadeniz'de Günebakış Gazetesi "Şampiyonluk yürüyüşü", Karadeniz Gazetesi, "Dozer gibi oyna, Kazım gibi sev. Bayrakları açın, şampiyonluk yakın" başlığıyla maç haberlerini okuyucularına duyurdu.

Kuzey Ekspres Gazetesi "Bu sene o sene olacak. İşte zirvenin yeni sahibi", Karadeniz Son Nokta Gazetesi, "Ağlata Ağlata yürüyoruz, mutlu sona", Taka Gazetesi de "Mekanın sahibi geri döndü" başlığını attı.

Son Dakika Trabzonspor haberleri | Trabzon yerel basınından şampiyonluk manşetleri

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