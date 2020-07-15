Son Dakika Trabzonspor Haberleri: Spor Hukuku Uzmanı Anıl Dinçer: Trabzonspor Avrupa'ya gider!

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 13 Temmuz tarihinde verilen karar ile Manchester City’nin 2 yıl Avrupa Kupaları’ndan men cezası kaldırıldı ve ardından 30 milyon Euro olan maddi tazminat cezası da 10 milyon Euro’ya indirildi.

City kulübünde çalışan arkadaşlarımdan elde edindiğim bilgi doğrultusunda City CAS başvurusu için kendi hukuk departmanı dışında, İngiltere’nin en prestijli hukuk firmaları olan Pinsent Masons, Monckton Chambers ve Freshfields Bruckhaus Deringer gibi alanının en iyileriyle çalıştı. Bu hukuki zaferin arkasında yatan en önemli nedenlerden biri kulübün hukuki açıdan en iyileriyle çalışmasıydı.

"Çok iyi bir avukat tuttular"

Çoğu futbol otoritesi, CAS’ın bu kararının kulübün Manchester City gibi bir dev olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyor. Bunun da bundan sonraki süreçteki FFP davalarında CAS üzerinde ciddi bir psikolojik baskı oluşturacağı düşünülüyor.

Konuyu buradan yarın CAS’ta duruşması olacak Trabzonspor’a bağladığımızda, temsilcimiz de işin hukuki tarafında önlemlerini aldı. Avrupa’nın en güçlü spor hukukçularından biri olan İspanyol Avukat Juan De Dios Crespo, CAS sürecinde Trabzon’a önderlik ediyor. Bu konularda bu denli tecrübeli ve bilgi birikimi yüksek biriyle çalışılması, Trabzonspor’un bu işi ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor.

"Sesler hemen yükselir"

City kararı sonrası CAS’ın en güçlü kulüpleri koruduğu, ancak diğer kulüplerle ilgili kararlarda farklı tutum izlediği iddia edilmeye başlandı. Her ne kadar her iki dava içerik olarak farklı olsa da Manchester City davasının Trabzonspor’a olumlu yansıyacağını, çünkü Trabzonspor aleyhine verilecek bir karar halinde bu tartışmaların daha yüksek sesle gündeme geleceğini düşünüyorum. Beklentim, CAS’ın, City kararı doğrultusunda Trabzon’un da 1 yıllık men cezasını kaldıracağı ve Bordo-Mavililer’e Avrupa yani Şampiyonlar Ligi kapısının açılacağı yönünde. Umarım bu düşüncelerimiz, yarın gerçeğe dönüşür. (Fanatik)

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