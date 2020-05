Son dakika Trabzonspor haberleri | Sörloth’a Atletico Madrid talip oldu

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth için transfer savaşı sürüyor... Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan 2 yıllığına kiralanan golcü futbolcu, attığı gollerle Fırtına'yı sırtlayan isim olmuştu.

Süper Lig'de takımının zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu transfer gündemini de oldukça meşgul etmeye başlamıştı. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu için İspanyol devi Real Madrid, Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti. Norveçli futbolcu da bu transfer dedikodularının ardından açıklamada bulunmuştu.

Sörloth açıklamasında, "Transfer görüşmelerini sezon sonuna bırakalım. Önceliğim Trabzonspor'la şampiyon olmak. Bunu başardığım takdirde çok daha iyi teklifler alacağımı biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ATLETICO DEVREDE

Norveçli futbolcu her ne kadar transfer görüşmelerini sezon sonuna bıraksa da genç golcünün talipleri her geçen gün artıyor. Diego Costa'yı göndermeye hazırlanan Atletico Madrid'in forvet için 5 alternatif belirlediği belirtildi. Adaylar arasında Trabzonsporlu Alexander Sörloth da yer alıyor.

90min.com, 24 yaşındaki Norveçli santrfor için, "Crystal Palace'ta Christian Benteke'nin önünde bir maç bile süre alamadı. Evet, Trabzonspor'da oynuyor ancak bu sezonki rekorunu inkar edemezsiniz. 39 maçta 25 gol atarak başları döndürdü ve sadece 24 yaşında. Kendini tekrar ispat etmek için zamanı var" yorumunu yaptı.

FİYATI 15 İLA 25 MİLYON EURO ARASI DENİLDİ

Sörloth'un fiyatının 15 ile 25 milyon euro arasında olduğu da kaydedildi. Trabzonspor'un 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olan golcü oyuncunun bonservisini 6 milyon euro ödeyerek satın alma opsiyonu bulunuyor. (Sabah)





Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!