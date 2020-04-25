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Futbol
Haber Giriş: 25.04.2020 - 09:17,Son Güncelleme:

Son dakika Trabzonspor haberleri | Jose Mourinho'nun ilk tercihi Uğurcan Çakır

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Son dakika Trabzonspor haberleri | Jose Mourinho'nun ilk tercihi Uğurcan Çakır
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İngiltere Premier Ligi ekibi Tottenham'ın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, kaleci transferi için ilk sıraya Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ı yazdı.

Premier Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Jose Mourinho, yönetimden iyi bir kaleci talep etmişti. Portekizli çalıştırıcının önüne 3 isim konuldu.

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır. Ajax'tan Andre Onana ve Lazio'dan Thomas Strakosha. Onana ile Tottenham'dan daha büyük kulüpler ilgileniyor ve 24 yaşındaki Kamerunlu eldivenin transferi imkansız olarak görülüyor.

Strakosha ile Uğurcan arasında ise Mourinho'nun tercihinin Trabzonspor'un eldiveni olduğu yazıldı. Ada basınında yer alan haberlerde Uğurcan'ın modern kaleciliğin tüm özelliklerine sahip olduğu yazıldı. (Fotomaç)

Son dakika Trabzonspor haberleri | Jose Mourinhonun ilk tercihi Uğurcan Çakır

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