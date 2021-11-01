Son Dakika: Trabzonspor Gervinho'nun boşluğunu İspanya'da dolduruyor! Bir ilk olacak...

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Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Gervinho'nun yokluğunda kanat oyuncusu almak isteyen Trabzonspor, ilk hedefini belirledi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Ocak ayında kanat bölgesine bir transfe yapmak isteyen bordo-mavililerde, sezon başında görüşülen Cristian Tello ismi yine gündeme geldi.

Bordo-mavililer, sezon başında da istediği ancak transferini gerçekleştiremediği Real Betis'in İspanyol yıldızı için yeniden girişimde bulunacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın şartların uygun olması halinde 30 yaşındaki futbolcunun alınmasını istediği öğrenildi. Daha önce Barcelona'nın bonservisten sahip olduğu yüzde 25'lik pay için 5 milyon Euro istemesi nedeniyle transferi gerçekleştiremeyen Karadeniz ekibi, tekrar şansını deneyecek.

Cristian Tello, Trabzonspor'a transfer olursa bordo mavili takımın tarihindeki ilk İspanyol futbolcu olacak.

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La Masia'dan yetişen Cristian Tello, Barcelona'da 86 maça çıkıp 20 gol-14 asiste imza atmıştı. 2017'de 4 milyon Euro'ya Real Betis'e giden 30 yaşındaki oyuncu, burada da 114 karşılaşmada 20 gol-7 asistlik performans ortaya koydu.