Son Dakika: Trabzonspor, Gervinho ile pazarlık halinde! Ayrılık...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu: Ece Erkenden haber alamıyoruzArkadaşları gözyaşlarına boğuldu: Ece Erken'den haber alamıyoruz!#Ece Erken
Neden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demediNeden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demedi#Ekrem İmamoğlu
Romantik dolandırıcılar iş başında | Hem gönülleri çalıyorlar hem paraları...Romantik dolandırıcılar iş başında | Hem gönülleri çalıyorlar hem paraları...#Dolandırıcılık
Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti... Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erkenin eşi silahlı saldırıya uğradı Restorana önce iki kişi geldiler...Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti... Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi silahlı saldırıya uğradı! 'Restorana önce iki kişi geldiler...'#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladıMerkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı#Şafak Kavcıoğlu
Anne şefkatiyle gözlerime baktı çocuğu olmamı istedi Fatma Girike veda günü...'Anne şefkatiyle gözlerime baktı çocuğu olmamı istedi' Fatma Girik'e veda günü...#Fatma Girik
Korona korkusu bunu da yaptırdı... Dev gemilerden temassız teslimatKorona korkusu bunu da yaptırdı... Dev gemilerden 'temassız' teslimat! #Tonga
İstanbulda karla mücadele... Erdoğandan ilk yorum: Basiretsizliktirİstanbul'da karla mücadele... Erdoğan'dan ilk yorum: Basiretsizliktir#Recep Tayyip Erdoğan
Canlarını hiçe saydılar... Nefes kesen hayat kurtarma operasyonuCanlarını hiçe saydılar... Nefes kesen hayat kurtarma operasyonu#Ziyaettin Alınlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu Hablemitoğlu suikastında sır perdesi aralanıyorCumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Hablemitoğlu suikastında sır perdesi aralanıyor#Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu
30 yıl sonra ilk 2 metreyi aştı... Kaybolan araçlarını arıyorlar30 yıl sonra ilk! 2 metreyi aştı... Kaybolan araçlarını arıyorlar#Kastamonu
Dev bankadan Türkiye değerlendirmesi Kur korumalı TL vadeli mevduata övgüDev bankadan Türkiye değerlendirmesi! Kur korumalı TL vadeli mevduata övgü#Türkiye
Almanyanın teklifi herkesi şoke etti Ukrayna çıldırdı: Şaka mı bu, sırada yastıklar mı varAlmanya'nın teklifi herkesi şoke etti! Ukrayna çıldırdı: 'Şaka mı bu, sırada yastıklar mı var?'#ALMANYA
Balıkçı KahramanBalıkçı Kahraman#Orkun Ün
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... Açıklama bekleniyorBilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... Açıklama bekleniyor#Uzay
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Trabzonspor, Gervinho ile pazarlık halinde! Ayrılık...

#Transfer#Trabzonspor#Gervinho

Kadrosundaki 1 yabancıyla yollarını ayırmak zorunda olan Trabzonspor, Gervinho ile görüşmelerini sürdürüyor.

Haberin Devamı

Afrika Kupası’nda bulunan Kouassi’nin lisansını çıkartmak için kadrosundaki 1 yabancıyla yollarını ayırmak zorunda olan Trabzonspor Yönetimi, sezonu kapatan Gervinho ile görüşme halinde.

Fanatik'in haberine göre; önümüzdeki sene de garanti kontratı bulunan 34 yaşındaki oyuncuyla uzlaşılmaya çalışıyor. Sezon sonuna kadarki 750 bin Euro’luk maaş ödenecek olan Gervinho’nun, gelecek yılki maliyeti ise 1.5 milyon Euro maaş artı 650 bin Euro imza ücreti şeklinde.

Trondsen için Giresun devrede

Gervinho’nun yanı sıra Trondsen’le de ara dönemde yollar ayrılabilir. Norveçli futbolcuya kulüp bulması halinde kolaylık gösterileceği söylenmişti. Başarılı futbolcunun önceliği ülkesine dönmek. Ancak Süper Lig ’den de talipleri bulunuyor. Özellikle Giresunspor, Trondsen’i sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Önümüzdeki günlerde Trondsen’in geleceği netlik kazanacak.

Haberin Devamı

Kouassi dönüyor

Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Milli Takımı'yla mücadele eden Kouassi elenme şokunu yaşadı. Son 16'da Mısır ile karşılaşan Fildişi, normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltılarla rakibine 5-4 mağlup oldu. Kouassi'nin kısa sürede takıma katılacağı öğrenildi. Ayrıca Fildişi'nde Sivaslı Gradel ve Adana Demir'den de Delitakımlarına dönecekler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Trabzonspor#Gervinho

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA
Romantik dolandırıcılar iş başında | Hem gönülleri çalıyorlar hem paraları...

Romantik dolandırıcılar iş başında | Hem gönülleri çalıyorlar hem paraları...

#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA
Romantik dolandırıcılar iş başında | Hem gönülleri çalıyorlar hem paraları...

Romantik dolandırıcılar iş başında | Hem gönülleri çalıyorlar hem paraları...

#Dolandırıcılık