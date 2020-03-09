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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor, Gaziantep FK maçıyla ilgili TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı
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Futbol
Haber Giriş: 09.03.2020 - 15:47,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Trabzonspor, Gaziantep FK maçıyla ilgili TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı

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Son Dakika | Trabzonspor, Gaziantep FK maçıyla ilgili TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı
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Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu geldi. Bordo - mavililer Gaziantep FK maçıyla ilgili TFF'ye resmi başvuru yaptı.

Trabzonspor, Gaziantep FK maçıyla ilgili TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı. Trabzonspor, tekrar kararı için gerekçe olarak Gaziantepspor maçında uzatma süresi olan 5 dakikanın oynatılmadığını ileri sürdü.

Trabzonspor'un TFF'ye yaptığı başvuruda; "Maçın hakemi 5 dakika uzatma vermiş, karşılaşma 90+8'de bitmiştir. Ancak uzatma bölümünde oyun sadece 2 dakika oynanabilmiştir. Gol kutlamaları, VAR kontrolü ve sakatlıklar nedeniyle uzatma bölümü oynanamamıştır. Burada bir ihlal vardır. Hakem uzatma bölümüne ek yapabilir ama uzatma bölümünü daha kısa sürede bitiremez" ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika | Trabzonspor, Gaziantep FK maçıyla ilgili TFFye kural hatası başvurusu yaptı

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