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GeriFutbol Son Dakika: Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır!
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Futbol
Haber Giriş: 12.09.2021 - 12:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır!

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Son Dakika: Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır!

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinin VAR hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakanın VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu. AVAR olarak ise Mert Güzenge ve Bahattin Duran görev alacak.

ORTA HAKEM ALİ PALABIYIK

Öte yandan Trabzonspor - Galatasaray mücadelesini hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Ceyhun Sesigüzel üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan.

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