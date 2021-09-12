Son Dakika: Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır!
Süper Lig'de bu akşam oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinin VAR hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakanın VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu. AVAR olarak ise Mert Güzenge ve Bahattin Duran görev alacak.
ORTA HAKEM ALİ PALABIYIK
Öte yandan Trabzonspor - Galatasaray mücadelesini hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Ceyhun Sesigüzel üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan.