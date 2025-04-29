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Son dakika - Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu

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#Süper Lig#Galatasaray#Trabzonspor
Son dakika - Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 16:04

Trendyol Süper Lig’de 35. haftaların programı belli oldu. Buna göre Trabzonspor - Galatasaray müsabakası 10 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 35. haftanın programını duyurdu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor - Galatasaray mücadelesi 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.

Süper Lig’in 35. haftanın programı şu şekilde:

9 Mayıs Cuma
20.00 Rams Başakşehir - Fenerbahçe
20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

10 Mayıs Cumartesi
16.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa
19.00 Trabzonspor - Galatasaray

11 Mayıs Pazar
16.00 Sivasspor - Bodrum FK
19.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor
19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor

12 Mayıs Pazartesi
20.00 Kayserispor - Antalyaspor

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#Süper Lig#Galatasaray#Trabzonspor

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