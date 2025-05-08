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Son dakika - Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

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#Süper Lig#Trabzonspor#Galatasara
Son dakika - Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 11:12

Trendyol Süper Lig'de cumartesi akşamı oynanacak olan kritik Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi açıklandı.

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Süper Lig'in 35'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Süper Lig'de 35'inci haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN

20.00 Başakşehir - Fenerbahçe: Burak Pakkan

20.00 Gaziantep FK - Alanyaspor: Kadir Sağlam

10 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 MAYIS PAZAR

16.00 Sivasspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk

19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Kayserispor - Antalyaspor: Arda Kardeşler

 

 

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#Süper Lig#Trabzonspor#Galatasara

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