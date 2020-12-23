Son Dakika | Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor - Galatasaray maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre; 26 Aralık Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor - Galatasaray mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de 15. haftanın öne çıkan müsabakalarının hakemleri şu şekilde:
Beşiktaş-Sivas: Arda Kardeşler
Trabzonspor-Galatasaray: Halil Umut Meler
Başakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
Gaziantep - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Gençlerbirliği - Kayserispor: Cüneyt Çakır
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