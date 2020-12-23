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Haber Giriş: 23.12.2020 - 12:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

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Son Dakika | Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
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Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor - Galatasaray maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; 26 Aralık Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor - Galatasaray mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de 15. haftanın öne çıkan müsabakalarının hakemleri şu şekilde:

Beşiktaş-Sivas: Arda Kardeşler
Trabzonspor-Galatasaray: Halil Umut Meler
Başakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
Gaziantep - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Gençlerbirliği - Kayserispor: Cüneyt Çakır

Son Dakika | Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

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