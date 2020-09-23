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Futbol
İbrahim ALİOĞLU / (İSTANBUL,DHA)
Haber Giriş: 23.09.2020 - 15:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor, Fousseni Diabate ile anlaştı! 3 yıllık sözleşme...

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Son Dakika | Trabzonspor, Fousseni Diabate ile anlaştı! 3 yıllık sözleşme...
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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Leicester City forması giyen Fousseni Diabate ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Trabzonspor, Premier Lig ekibi Leicester City’den Fousseni Diabate’yi kadrosuna kattı. Malili hücum oyuncusu bordo mavili ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Karadeniz temsilcisi bir dönem Sivasspor’da da kiralık olarak forma giyen ve oynadığı futbolla göz dolduran Diabate’nin transferini tamamladı.

24 yaşındaki hücum oyuncusunun bu hafta içi Trabzon’a gelmesi bekleniyor.

 

Son Dakika | Trabzonspor, Fousseni Diabate ile anlaştı 3 yıllık sözleşme...

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