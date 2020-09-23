Son Dakika | Trabzonspor, Fousseni Diabate ile anlaştı! 3 yıllık sözleşme...
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Leicester City forması giyen Fousseni Diabate ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Trabzonspor, Premier Lig ekibi Leicester City’den Fousseni Diabate’yi kadrosuna kattı. Malili hücum oyuncusu bordo mavili ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Karadeniz temsilcisi bir dönem Sivasspor’da da kiralık olarak forma giyen ve oynadığı futbolla göz dolduran Diabate’nin transferini tamamladı.
24 yaşındaki hücum oyuncusunun bu hafta içi Trabzon’a gelmesi bekleniyor.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle