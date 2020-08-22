Son Dakika | Trabzonspor, Flavio transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Oyuncunun bonservis bedeli ise 1.2 milyon Euro olarak KAP'a bildirildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşme süresince, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

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