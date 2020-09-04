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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Alpaslan Öztürk için harekete geçti!
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Haber Giriş: 04.09.2020 - 13:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Alpaslan Öztürk için harekete geçti!

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Son Dakika | Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Alpaslan Öztürk için harekete geçti!
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Trabzonspor, adı Fenerbahçe ile de anılan Göztepe'nin başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk'ün transferi için İzmir ekibi ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesi transfer takviyelerini sürdüren bordo-mavililer, Göztepe'nin başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk'ü listeye aldı. Geçtiğimiz sezon İzmir ekibinde başarılı bir performans sergileyen ve ligde çıktığı 24 maçta 7 gol atan 27 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor, Göztepe ile masaya oturacak. Adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Öztürk için bordo-mavili takım, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile bonservis pazarlığına oturacağı, şartların elvermesi durumunda başarılı savunmacı ile sözleşme imzalamayı hedefledikleri öğrenildi.

2018 yılında Göztepe'ye transfer olan Öztürk'ün, İzmir ekibiyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunuyor.

 

Son Dakika | Trabzonspor, Fenerbahçenin de ilgilendiği Alpaslan Öztürk için harekete geçti

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