Son Dakika: Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı yorum! "Min-jae Kim'in kartlık pozisyon yaşamasında..."

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Süper Lig'in 9. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor, liderliğe yükseldi.

Maçın hemen başında Rossi'nin golüyle yenik duruma düşen bordo-mavililer, 23. dakikada Min-jae'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi oynayan rakibi karşısında Bakasetas'ın biri penaltıdan 2, Yusuf Sarı'nın da 1 golüyle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, puanını 21'e yükselterek 19 puanda kalan Fenerbahçe'den liderliği devraldı. En son ligin 3. haftasını lider kapatan bordo-mavililer, 5 hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

BAKASETAS GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Bakasetas, gollerini sürdürdü Bordo-mavili futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 9 maçta 7 gole ulaştı.

FENERBAHÇE 3 HAFTA SONRA KAYBETTİ

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Fenerbahçe, ligde 3 hafta aradan sonra puan kaybetti. Bu sezon deplasmandaki ikinci yenilgisini yaşayan sarı-lacivertliler; GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarından galibiyetle ayrılmıştı.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

UĞUR MELEKE: BU FARKI ABDULLAH AVCI YARATTI?

Dün Trabzon’da oynanan müsabakayı üç ayrı perdede ele almamız gerek. İlk perde, yani ilk 24 dakikanın seyrinde iki hocanın iki kritik tercihinin direkt rolü olduğunu düşünüyorum.

Avcı, sezon boyunca orta sahasında tek bir kaygı oyuncusuna (Berat’a) yer vermiş, onun önünde beş özgür futbolcuyla oynamıştı. Hamsik’siz ilk maçta hepimiz onun Siopis’le başlayacağını düşündük. Ama yanıldık. Stratejisinden vazgeçmedi, Fenerbahçe karşısına da 5 hücumcuyla çıktı. Onun ödülünü de sadece 10’a 11 olan bölümde değil, 1-0 geride oynadıkları 20 dakikalık süreçte de aldı bence.

PEREIRA BENİ ŞAŞIRTTI

Pereira'nınsa Serdar Aziz’in yokluğunda yaptığı savunma kurgusu enteresandı doğrusu. Hatay ve Olympiakos maçlarında da dün başlayan üçlü oynamış ama Novak sağ, Kim merkez, Szalai sol stoper olarak görev yapmışlardı.

Dün neden aynı üçlüyle farklı bir yerleşim tercih etti, ben çok anlam veremedim. Kim’in sağ stoperde şaşkın durduğunu ve 23 dakikada o iki kartlık pozisyonu yaşamasında yerleşim alışkanlığının bozulmasının rolü olduğunu düşünüyorum ben. Ardından 24’te Bakasetas’ın golü geldi ve ikinci perde başladı maçta... Pereira kart sonrası savunma yerleşimini de düzeltti, Szalai alışık olduğu sol, Novak da sağ stopere geçtiler. Mesut-Rossi, Crespo’nun yanına yaklaştılar ve kalan bölümde 5-3-1 dizilerek 1-1’i savundu Fenerbahçe. Sakatlıklar ve duraksamaların da etkisiyle 45-75 arası nispeten dengeliydi.

TOPU TUTMA ŞANSLARI KALMADI

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Ancak Pereira 75’te yaptığı iki değişiklikle kontrolü tamamıyla meslektaşına bıraktı. Tek taraflı üçüncü perde de o dakikada başladı zaten. Son 15’te libero Tisserand’dı. Orta üçlü Gustavo-Crespo-Sosa ile adeta sekizli bir güvenli bloğa döndü Pereira. Ve yalnızca Serdar Dursun’la önde top tutma şansı hiç kalmadı sarı lacivertlilerin. Abdullah Avcı sadece dünkü galibiyet için değil, ilk 9 haftalık performansı için tebrikin büyüğünü hak ediyor. Cesur 11’ler çıkarıyor, hiçbir maçta beraberlikle yetinmiyor. Her değişiklikle içerideki oyunculara skora razı olmadığını kanıtlıyor. 9’uncu haftayı da liderliği hak ederek bitiriyor bence.

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GÜNTEKİN ONAY: GALİBİYET İÇİN BU KADAR BEKLEMEMELİYDİ

Aslında her şey Fenerbahçe’nin istediği gibi başladı. Diego Rossi’nin golüyle tribünlerin coşkusunu söndüren sarı lacivertliler, maça da adeta 1-0 önde başlamış oldu.

Mesut Özil’in oyunu doğru yönlendirmesiyle Trabzonspor’un baskısını kıran sarı lacivertliler, uygun pozisyonda Mesut Özil ile ikinci gole de çok yaklaştı. İkinci bölgeyi iyi kapatan ve Trabzonspor’u sürekli yana ve geriye doğru oynamaya zorlayan Fenerbahçe’de işler yolunda giderken Kim Min-Jae’nin ikinci sarıdan atılmasıyla dengeler değişti. Bakasetas’ın serbest vuruştan attığı golde ilginç olan Osayi-Samuel’in barajın arkasına tedbir amaçlı yatırılmasına rağmen topun oradan geçip kaleye yönelmesiydi.

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NWAKAEME ÇIKINCA ZORLANDI

1-1’in ardından baskıyı yoğunlaştıran Trabzonspor’da Nwakaeme sakatlanıp çıktıktan sonra hücum etkinliği azaldı. Fenerbahçe 10 kişiyle iyi bir direnç gösterdi ve bunun sonucunda Trabzonspor rakip ceza sahasına topu sokmakta ve pozisyona girmekte zorlandı. Kaleden uzak bölgelerde mesafe kat etmeyen paslar ile ikinci yarıda oyalanan Trabzonspor, son 20 dakikada Cornelius hamlesiyle daha etkili görünse de 10 kişi oynayan bir rakip karşısındaki kale önü aksiyonları son derece yetersizdi.

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YORGUNLUKTAN BİTAP DÜŞTÜLER

Szalai’nin neden olduğu penaltı olmasa Trabzonspor’un gol bulması zor görünüyordu. 2-1’den sonra zaten yorgunluktan bitap düşmüş olan Fenerbahçe, psikolojik olarak da çözüldü ve bordo mavililerin üçüncü golü geldi. Abdullah Avcı’nın takımı çok önemli bir maçta kritik bir 3 puan kazandı ancak 3-1’lik skora rağmen 70 dakikadan fazla bir süre 10 kişi oynayan sarı lacivetli rakibi karşısında sonuca daha önce ulaşabilecek oyunu ve iradeyi göstermeliydi.