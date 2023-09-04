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Son dakika: Trabzonspor, eski futbolcusu Berat Özdemir'i kiraladığını açıkladı

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#Transfer#Trabzonspor#Berat Özdemir
Son dakika: Trabzonspor, eski futbolcusu Berat Özdemiri kiraladığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 20:17

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Berat Özdemir'in geçici transferi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübü Ettifaq Kulübü ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Trabzonspor, transfer çalışmaları çerçevesinde Berat Özdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulüpten maliyetle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir ile 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2023-2024 futbol sezonu için 33.000.000 TL garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır" denildi.

25 yaşındaki futbolcu, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

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#Transfer#Trabzonspor#Berat Özdemir

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