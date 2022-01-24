Son Dakika: Trabzonspor Enis Destan'ı KAP'a bildirdi! Bonservisi ve maaşı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kar etkisini artırdı, 30 araç birbirine girdi Arnavutköyde zincirleme kazaKar etkisini artırdı, 30 araç birbirine girdi! Arnavutköy'de zincirleme kaza#İstanbul
Fatma Girikin vasiyeti yerine getirilecekFatma Girik'in vasiyeti yerine getirilecek! #Fatma Girik
Türkiyede metaverse arsalarına hücum Risk mi, fırsat mı, balon muTürkiye'de metaverse arsalarına hücum! Risk mi, fırsat mı, balon mu? #Metaverse
Sedef Kabaş’ın tepki çeken sözleri Çelik: Hakaret ve nefret siyasetine asla geçit vermeyeceğizSedef Kabaş’ın tepki çeken sözleri! Çelik: Hakaret ve nefret siyasetine asla geçit vermeyeceğiz#AK Parti
İstanbulda kar fırtınası Canlı yayında zor anlar... Prof. Dr. Şen: Biraz daha durursak hipotermi geçiririzİstanbul'da kar fırtınası! Canlı yayında zor anlar... Prof. Dr. Şen: 'Biraz daha durursak hipotermi geçiririz'#İstanbul
Memduh gitti, benim için her şey bitti'Memduh gitti, benim için her şey bitti'#Fatma Girik
Resmen Omicronu ele veriyor... Bu belirtiye dikkatResmen Omicron'u ele veriyor... Bu belirtiye dikkat!#Omicron
Kripto paralarda kan kaybı sürüyor En büyük tehlike...Kripto paralarda kan kaybı sürüyor! En büyük tehlike...#Kripto Para Piyasası
1 yıl boyunca aynı rakamları oynadı On Numarada büyük ikramiyeyi kazandı1 yıl boyunca aynı rakamları oynadı! On Numara'da büyük ikramiyeyi kazandı#On Numara
Ünlü oyuncu hayatını kaybettiÜnlü oyuncu hayatını kaybetti#Ayberk Pekcan
Eski Fenerbahçeli Kemal Ademiden şoke eden iddia Kadroyu onlar kuruyorEski Fenerbahçeli Kemal Ademi'den şoke eden iddia! 'Kadroyu onlar kuruyor'#Kemal Ademi
Stefan Kuntztan milli futbolcu hakkında çarpıcı tespit Problem çocuk sorunu varStefan Kuntz'tan milli futbolcu hakkında çarpıcı tespit! "Problem çocuk sorunu var"#Stefan Kuntz
Takıntılı hayranının saldırısına uğramıştı... KADESi mutlaka indirinTakıntılı hayranının saldırısına uğramıştı... 'KADES'i mutlaka indirin!#Serenay Sarıkaya
Ünlü müzisyenin eski nişanlısından şok suçlama: Klip çekiminde bana tecavüz ettiÜnlü müzisyenin eski nişanlısından şok suçlama: Klip çekiminde bana tecavüz etti#Evan Rachel Wood
Türkan Şoraydan duygulandıran paylaşım: Maviş gözlerinle cıvıl cıvıl bakardınTürkan Şoray'dan duygulandıran paylaşım: Maviş gözlerinle cıvıl cıvıl bakardın!#Fatma Girik
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Trabzonspor Enis Destan'ı KAP'a bildirdi! Bonservisi ve maaşı...

#Transfer#Trabzonspor#Enis Destan
Son Dakika: Trabzonspor Enis Destanı KAPa bildirdi Bonservisi ve maaşı...

Son dakika haberi... Süper Lig lideri Trabzonspor, Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'la 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer, Enis Destan için Altınordu'ya 14 taksitte toplam 600 bin euro bonservis ödeyecek.

Haberin Devamı

Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, Altınordu'nun milli forveti Enis Destan'ın transferini tamamladı ve oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. 

KAP'a yapılan açıklamada bordo-mavililer, Enis Destan için Altınordu'ya 14 taksitte toplam 600 bin euro bonservis ödeyecek. Genç futbolcu bu sezon 1 milyon 250 bin TL maaş alacak. 

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Trabzonsporun yeni transferi Enis Destan şehre indi Bugün imzalayacak...Son Dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan şehre indi! Bugün imzalayacak...Haberi görüntüle

İşte KAP'a yapılan açıklama;

Profesyonel futbolcu Enis Destan'ın, Kulübümüze transferi konusunda Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, taksitler halinde toplam 600.000.-EUR + KDV ödenecektir. Enis Destan ile de 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.250.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,

Haberin Devamı

2023/24 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret,

2024/25 futbol sezonu için 3.250.000.-TL garanti ücret,

2025/26 futbol sezonu için 3.500.000.-TL garanti ücret, ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

ŞEHRE GELDİ! İLK SÖZLERİ...

Bugün şehre gelen ve sonrasında açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle mutluyum büyük bir camiaya geliyorum. Kendimi sahanın içinde gördüm çok duygulandım." dedi.

Galatasaray galibiyetine de değinen Enis Destan, "Son dakikalarda gelen golle kazandık. Ruhumuzu ortaya koyduk. İnşallah şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Trabzonspor#Enis Destan

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın