Son Dakika: Trabzonspor Enis Destan'ı KAP'a bildirdi! Bonservisi ve maaşı...

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Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, Altınordu'nun milli forveti Enis Destan'ın transferini tamamladı ve oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

KAP'a yapılan açıklamada bordo-mavililer, Enis Destan için Altınordu'ya 14 taksitte toplam 600 bin euro bonservis ödeyecek. Genç futbolcu bu sezon 1 milyon 250 bin TL maaş alacak.

İşte KAP'a yapılan açıklama;

Profesyonel futbolcu Enis Destan'ın, Kulübümüze transferi konusunda Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, taksitler halinde toplam 600.000.-EUR + KDV ödenecektir. Enis Destan ile de 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.250.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,

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2023/24 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret,

2024/25 futbol sezonu için 3.250.000.-TL garanti ücret,

2025/26 futbol sezonu için 3.500.000.-TL garanti ücret, ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

ŞEHRE GELDİ! İLK SÖZLERİ...

Bugün şehre gelen ve sonrasında açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle mutluyum büyük bir camiaya geliyorum. Kendimi sahanın içinde gördüm çok duygulandım." dedi.

Galatasaray galibiyetine de değinen Enis Destan, "Son dakikalarda gelen golle kazandık. Ruhumuzu ortaya koyduk. İnşallah şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.