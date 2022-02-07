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Son dakika: Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin transferini açıkladı

#Transfer#Emrehan Gedikli#Süper Lig
Son dakika: Trabzonspor, Emrehan Gediklinin transferini açıkladı

Trabzonspor, Bayer Leverkusen'den 18 yaşındaki forvet oyuncusu Emrehan Gedikli ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden bordo mavililer, Emrehan Gedikli'nin transferinde de mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 18 yaşındaki forvet oyuncusu Emrehan Gedikli'yi 800 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

4.5 yıllık sözleşmeye imza atan Emrehan, Trabzonspor'un dokuzuncu transferi oldu.

Trabzonspor'da oyuncunun maliyeti hakkında yapılan açıklama şöyle:

"2021-2022 futbol sezonu için 2.000.000.-TLgaranti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 4.500.000.-TLgaranti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 5.000.000.-TLgaranti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 5.500.000.-TLgaranti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 6.000.000.-TLgaranti ücret, ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir."

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BORUSSIA DORTMUND VE HERTA BERLIN İSTEDİ

Almanya’da geleceğin önemli golcüleri arasında gösterilen ve Leverkusen’de dikkat çeken performansıyla transfer teklifleri alan Gedikli için Borussia Dortmund ve Herta Berlin’in resmi teklifleri reddedildi. Oyuncusunu Bundesliga’da rakiplerine satmak istemeyen Leverkusen, Avusturya’dan Rapid Wien ve Fransız ekibi Monaco ile de görüştüğü ancak oyuncunun kesin kararının Trabzonspor olmasıyla Bayer Leverkusen, Emrehan Gedikli’yi bordo mavili ekibe verdi.

HEDEFİ TRABZONSPOR İLE AVRUPA’DA BAŞARI

Avrupa’dan transfer teklifleri alan ancak Trabzonspor ile Avrupa’da başarılı olma hedefiyle Trabzon’a gelen Emrehan Gedikli, öncelikle bordo mavili forma ile Şampiyonlar Ligi’nde, sonrasında milli takımda göstereceği performansla yeniden Avrupa’ya gitmeyi planlıyor.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYECEK

Alt yaş milli takımlarında Almanya forması giyen ve çıktığı 20 maçta 10 gol atma başarısı gösteren Emrehan Gedikli, Türkiye A Milli Takım forması da giyecek.

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