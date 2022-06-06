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Son dakika: Trabzonspor, Edinson Cavani'nin menajeriyle görüştü

#Transfer#Edinson Cavani#Trabzonspor
Son dakika: Trabzonspor, Edinson Cavaninin menajeriyle görüştü

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edece Trabzonspor, dünyaca ünlü golcü Edinson Cavani'yi kadroya katmak için harekete geçti.

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Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayarak gelecek sezonda Devler Ligi'nde boy gösterme olanağı yakalayan bordo mavililer, Avrupa'da mücadele edebilecek kadro kurmak için çalışmalarına hız verdi.

Güçlü ve alternatifli bir kadro oluşturmak için görüşmelerini sürdüren bordo mavililerin son olarak Premier Lig'de Manchester United forması giyen Edinson Cavani için hareket geçtiği iddia edildi.

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TRT Spor'un haberine göre, Trabzonspor, tecrübeli golcünün menajeriyle görüşme yaptı. Bu görüşme henüz ciddi bir boyuta ulaşmazken Abdullah Avcı'nın ısrarcı olması durumunda transferde önemli gelişmeler olacak.

İlerleyen günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirerek transferlerle ilgili bir toplantı yapacak. Avcı'nın Cavani'ye onay vermesi durumunda görüşmeler daha da ciddi boyuta taşınarak transferin kısa sürede bitirilmesine çalışılacak.

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Manchester United'la olan sözleşmesi sona eren Edinson Cavani, 2021-22 sezonunda 20 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Cavani, 2020-21 sezonunda ise 39 maçta 17 gol 5 asist üretti.

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#Transfer#Edinson Cavani#Trabzonspor

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