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Haber Giriş: 14.06.2020 - 19:15,Son Güncelleme:

Son dakika! Trabzonspor CAS'a resmen başvurdu! 1 yıl men cezası...

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Son dakika! Trabzonspor CAS'a resmen başvurdu! 1 yıl men cezası...
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Trabzonspor, UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının iptali için CAS'a resmi başvuruyu yaptı.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS’a itiraz için gerekli dosyayı gönderdi. Yaklaşık 28 sayfalık bir savunma hazırlayan bordo-mavili kulübün avukatları, cezanın kalkması için gerekli hamleleri yaptığı ve düzenledikleri savunmalarını CAS'a gönderdiğini açıkladı.

 

Son dakika Trabzonspor CASa resmen başvurdu 1 yıl men cezası...

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