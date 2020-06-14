Son dakika! Trabzonspor CAS'a resmen başvurdu! 1 yıl men cezası...
Trabzonspor, UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının iptali için CAS'a resmi başvuruyu yaptı.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS’a itiraz için gerekli dosyayı gönderdi. Yaklaşık 28 sayfalık bir savunma hazırlayan bordo-mavili kulübün avukatları, cezanın kalkması için gerekli hamleleri yaptığı ve düzenledikleri savunmalarını CAS'a gönderdiğini açıkladı.
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