Son Dakika: Trabzonspor Caner Erkin'i resmen istedi, Karagümrük bonservisiyle gönderiyor!

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Spor Arena Özel - Sezon başı Fenerbahçe'den ayrılıp Karagümrük'ün yolunu tutan Caner Erkin, adım adım Trabzonspor'a...



Sol bek arayışlarını sürdüren bordo mavililer, Caner Erkin transferi için Vavacars Fatih Karagümrük'le görüşmelere başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, İstanbul ekibiyle ilk teması kurarken yapılan görüşmeler olumlu havada gerçekleşti.

BONSERVİS BEDELİYLE TRABZON'A

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın bu transfere onay verdiği ifade edilirken Caner Erkin'in bonservis bedeli ödenerek Trabzonspor'a transfer olması bekleniyor.

CANER ERKİN DE TRANSFERE SICAK

Türkiye'de daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş formalarını terleten Caner Erkin de bu transfere sıcak bakıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı bile Beşiktaş döneminde birlikte çalışan tecrübeli futbolcu, şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan bordo mavili ekibe gitmek istediğini ifade etti.

SERGEN YALÇIN VE BURAK YILMAZ'IN ARDINDAN TARİHE GEÇECEK

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Türk futbolunun yıldız isimlerinden Sergen Yalçın ile Burak Yılmaz, "Dört büyükler"de oynayan iki futbolcu olarak tarihe geçmişti.

2007-2008 sezonunda futbol kariyerini noktalayan Sergen, Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da da belirli sürelerde forma giyerek, bu 4 kulüpte de oynayan ilk futbolcu unvanını aldı.

Burak Yılmaz da Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giyerek, Sergen'in rekoruna ortak oldu.

Caner Erkin de Trabzonspor'a transferinin gerçekleşmesi durumunda Türk futbol tarihine geçecek.

TWEET SİLDİ İDDİASI



Tecrübeli futbolcu, 3 Temmuz 2011 yılında özellikle Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan şike davasının yıl dönümünde attığı 'Fenerbahçe Yıkılmaz. Haklıydık Kazandık' tweetini sildiği iddia edildi.

Caner Erkin'in, Trabzonspor'a olası transferi için böyle bir hamle yaptığı iddialar arasında.