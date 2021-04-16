Son dakika: Trabzonspor Bruno Peres transferini bitirdi!

Spor Arena Dış Haber - Bruno Peres Trabzonspor'da! Yeni sezonun kadrosu için hazırlıklara başlayan Trabzonspor, Roma ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Brezilyalı sağ bek Bruno Peres ile anlaşmaya vardı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde sezon sonu Roma'dan ayrılacak olan 31 yaşındaki sağ bekin Trabzonspor ile 3 yıllık anlaşma sağladığı ifade edildi.

Bruno Peres kimdir?

Futbola ülkesi Brezilya'da Gremio Audax altyapısında başlayan Peres, Santos'ta kendisini gösterip 2014 yılında 2 milyon Euro karşılığı Torino'ya transfer oldu. Torino'da 2 yıl oynadıktan sonra Roma'ya kiralanan futbolcu, 2017 yılında bonservisiyle Roma'ya gitti. Roma, Peres için 12,5 milyon Euro bonservis ödedi. Roma'da beklenen performansı gösteremeyen Peres, son yıllarda ülkesi takımlarından Sao Paulo ve Recife'ye kiralanmıştı.

Bruno Peres bu sezon Roma formasıyla Serie A'da 24 maça çıkıp 1 gol 2 asistle oynadı. Avrupa Ligi'nde de 11 maça çıkan Peres, 1 gol 2 asist de bu kulvarda yaptı.

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