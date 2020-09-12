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GeriFutbol Son dakika | Trabzonspor-Beşiktaş maçının yardımcı hakemi Volkan Narinç koronavirüse yakalandı
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Haber Giriş: 12.09.2020 - 13:58 | Son Güncelleme:

Son dakika | Trabzonspor-Beşiktaş maçının yardımcı hakemi Volkan Narinç koronavirüse yakalandı

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Son dakika | Trabzonspor-Beşiktaş maçının yardımcı hakemi Volkan Narinç koronavirüse yakalandı
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Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş maçında yardımcı hakem olacağı açıklanan Volkan Narinç’in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Trabzonspor-Beşiktaş maçında yardımcı hakem olarak görev yapacak olan Volkan Narinç’in koronavirüs testi pozitif çıktı.

14 gün karantinada kalacak olan Volkan Narinç, karşılaşmada görev yapamayacak.

DETAYLAR BİRAZDAN

Son dakika | Trabzonspor-Beşiktaş maçının yardımcı hakemi Volkan Narinç koronavirüse yakalandı

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