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Son dakika | Trabzonspor-Beşiktaş maçının yardımcı hakemi Volkan Narinç koronavirüse yakalandı
Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş maçında yardımcı hakem olacağı açıklanan Volkan Narinç’in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Trabzonspor-Beşiktaş maçında yardımcı hakem olarak görev yapacak olan Volkan Narinç’in koronavirüs testi pozitif çıktı.
14 gün karantinada kalacak olan Volkan Narinç, karşılaşmada görev yapamayacak.
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