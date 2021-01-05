Son dakika | Trabzonspor, Berat Özdemir transferini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Berat Özdemir’in transferi konusunda Gençlerbirliği ile 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trabzonspor’a hoş geldin Berat Özdemir 🙂 pic.twitter.com/LwlzmEhbpA — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 5, 2021

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir'in kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, 2.500.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %20'si ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

SÖZLEŞME 4.5 YILLIK

Berat'la 4.5 yıllık anlaşma sağlayan bordo mavililer, oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 2.5 milyon TL garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 5 milyon TL garanti ücret ödeyeceğini açıkladı.

Futbola Gençlerbirliği alt yapısında başlayan 22 yaşındaki ön libero, 2018 yılından itibaren a takımda görev almaya başladı. Başkent ekibiyle toplamda 59 maça çıkan Berat, 5 gol attı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY’IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Sezon başında da Trabzonspor’un transfer listesinde yer alan ve Karadeniz ekibinde oynamak istediğini dile getiren Berat Özdemir’in hayali gerçekleşti.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da gündemine gelen genç oyuncunun Trabzonspor formasını giyme isteğinin de transferin tamamlanmasında önemli rol oynadığı kaydedildi.

BAŞKAN CAVCAV TEKLİFLERİ DOĞRULAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, oyuncuyu birçok kulübün istediğini ancak henüz bir anlaşma yapılmadığını belirten Cavcav, "Berat Özdemir'i isteyen kulüpler var. Trabzonspor da var. İstanbul'dan da var. Avrupa'dan da aynı şekilde. Ancak şu an için herhangi bir imza, anlaşma söz konusu değil." diye konuşmuştu.

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