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Son Dakika: Trabzonspor Batuhan Kör'ü kiraladı! İşte yeni adresi...

#Trabzonspor#Batuhan Kör#Trabzonspor Haberleri
Son Dakika: Trabzonspor Batuhan Körü kiraladı İşte yeni adresi...

Trabzonspor, genç forvet Batuhan Kör'ün 1 yıllığına bedelsiz olarak Manisa FK'ya kiralandığını açıkladı.

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Trabzonspor, Bursaspor'dan kadrosuna kattığı genç golcü Batuhan Kör'ü Manisa FK'ya kiraladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Batuhan Kör, 2022/2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Manisa Futbol Yatırımları A.Ş.'ye kiralanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Batuhan Kör, geçen sezonun ortasında Kerem Şen ve Taha Altıkardeş ile birlikte 29 milyon TL bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Öte yandan Manisa FK da transferi resmi olarak açıkladı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Manisa Futbol Kulübümüz, genç forvet oyuncusu Batuhan Kör’ü kadrosuna kattı. Manisa Futbol Kulübü’ne transferiyle ilgili mutluluğunu ifade eden Batuhan, “Bu sezon bir üst lige çıkabileceğimize inandığım için buradayım” dedi.

 

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#Trabzonspor#Batuhan Kör#Trabzonspor Haberleri

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