Son Dakika | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan sert açıklama! 'MHK sistemi kökünden değişmeli'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Nihat Başkan'la görüşemedik. Maçtan sonra birkaç defa aradım, telefonları kapalıydı. 2-3 yönetim kurulu üyesine ulaştım, onlar ifade etti. Trabzon'daydım ben, arkadaşlarım da Gaziantep'teydi. Bugün saat 14.00'te kendisiyle görüşeceğimizi iletmelerini söylemiştim. Sabah saat 10'a kadar TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş Bey'le görüştük. Kendisi de "Telefonu kapalı, ben de ulaşamıyorum" diye ifade ettiler. Başka bir gün olmaz mı gibi bir soru yöneltti Kadir Bey. Ben de "Başka bir gün olmaz, o gün bugün" diye yanıtladım ve biz buraya başkan yardımcımız ile asbaşkanımızla birlikte geldik."

"Sürekli olarak sıkıntı yaşadığımız konularda, sürekli olarak düzeleceğine dair sözler verilmesine rağmen hiçbir şekilde düzelmeyip, aksine çok daha sıkıntılı ve çok daha rahatsız edici bir noktaya tırmanan olaylarla alakalı görüşmek için geldik. Çünkü artık bugün, o gün. Bir yerde bu işe nokta konulacaksa noktanın konulacağı gün."

"Ben burada ifade edeceğim şeyleri Nihat Özdemir'e de ifade etmek isterdim. Yüz yüze görüşme imkanımız olmadığı için her ne kadar PFDK'nın Disiplin Talimatı'na giriyorsa da burada sizin aracılığınızla kendilerine ulaştıracağız neler söylemek istediğimizi."

"Dünkü maçla başlayalım. Dünkü maçın hakemi Fırat Aydınus. Bir sene içerisinde yanılmıyorsan yine Ekim ayındaydı, Göztepe maçımız esnasında... Yine Fırat Aydınus ve VAR hakemi Koray Gençerler'in yönettiği bir maçtı. O maçta uğramış olduğumuz haksızlıklar vardı. Ben bunu çok açık bir şekilde dile getirdiğim zaman Nihat Özdemir bana aynen şunu söyledi: "Konuyu araştırdım, Fırat'ın burada herhangi bir suçu yok. Hata Koray Gençerler'de. Kendisine gerekli olan cezayı verdik başkanım. Salı günüydü bu konuşma. 2 saat sonra hakemler açıklandı. Koray Gencerler maçımızın VAR hakemi olmuş. Ben de Nihat Bey'e 'Sayın Başkan 2 saatlik ceza çok olmuş' dedim.

"Merkez Hakem Kurulu, altındaki hakemleri kontrol edemiyor. Merkez Hakem Kurulu sistemi kökünden değişmek zorunda. Bu için peşini bırakmayacağızş. UEFA, FIFA, AİHM... Neresi varsa sesimizi duyuracağız."

"Yine Fırat Aydınus'un yönettiği bir maç vardı. Nwakaeme'ye yapılan, uzaydan dahi görülen bir penaltıyı Aydınus'un es geçmesi, görmemesi, görememesi ve her ne hikmetse VAR'ın da hiçbir müdahalede bulunamaması, verilmeyen bir penaltı, kaybolan 2 puan vardı"

"UEFA'ya, FIFA'ya, AIHM'e kadar bu işi götüreceğiz. Fırat Aydınus'un bir senede yönettiği 3 maç 7 puanımıza mal oldu"

"Düne baktığımız zaman, tüm Türkiye'nin gözü önünde olan bir olay. Herkesin gördüğü şeyleri artık bana sormayın, olayın müsebbiblerine sorulması gereken sorular bunlar. Mağdur olan kulübün başkanına veya yöneticilerine sorduğunuz zaman işin derinliğine inmemiz mümkün değil. Bu hareketi herkes gördü"

"Federasyon kaynaklı veya destekli yorum yapan 1-2 yorumcunun haricinde -ki o da son derece doğaldır- federasyon kaynaklı ya da destekli herhangi bir kurumda iş buluyorsanız, sizin o paralelde, o doğrultuda yorum yapmanız doğaldır."

"Geçen sene oynanan bir Fenerbahçe - Rizespor maçı vardı. Bu maçla alakalı olarak 2 pozisyonu sayın Servet Yardımcı, Uilenberg'e göndermişti. Uilenberg'in yorumu aynen şu: "Aksiyonun devam ettiği pozisyonlarda temas varsa dahi faul çalmayın."

"Ben, Premier Lig'den gelip de ayağının tozuyla Denizli maçında forma giyen 2 oyuncuma şunu sordum: "24 saat içerisinde Süper Lig'de maça çıktınız. İlk dikkatinizi çeken şey neydi?" İkisinden de gelen şey şuydu: "Referee(hakem)"

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