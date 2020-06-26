Son Dakika | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem kararları yorumu: 'Şampiyonluğu belirliyor'

Spor Arena / Ayhan TURGUT - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu son dönemlerde yaşanan tartışmalarla ilgili olarak Hürriyet’e konuştu.

Ağaoğlu, “Şampiyonluğu hakem hataları belirliyor” dedi.

- TFF içinde bir paralel yapı var mı gerçekten?

Önce yerel basında sonra ulusal basında ortaya atıldı. Trabzonspor Kulübü’nün doğrudan dile getirdiği iddialar değil. Ama kamuoyunda karşılığını buldu.

- Bu iddiaları açar mısınız?

Tahkim Kurulu Başkanı, bir Süper Lig kulüp başkanının avukatı. PFDK Başkanı, Tahkim Kurulu Başkanı’nın ticari ortağı. Tablo bu. Ve ayrıca hakemlerle ortaya atılan ve Trabzon Baro’sunun suç duyurusunda bulunduğu iddialar.

-Hakemlerle ilgili iddiaları açar mısınız?

Bir Süper Lig hakeminin bir Süper Lig takımının 9 maçında yer alması. O hakeme uzun süre görev verilmesi.

KAMU VİCDANI RAHATLATILMALI

- Bu iddialarla ilgili siz nasıl bir yol izlediniz. Sanıyorum TFF’ye bir mektup yazdınız.

Biz bu ciddi iddiaların üzerine yürünmesi gerektiğini düşünüyoruz. Varsa bu sıkıntılı ilişkiler ve federasyon içindeki yapılanma ile ilgili kamu vicdanını rahatlatacak adımlar atılmasını bekliyoruz. Bunu yapacak olan da TFF.

- Bir mektup yazdınız mı?

Evet. Bu iddiaları TFF’ye sorduk. ‘Üzüntü ile izliyoruz’ diyerek gerçekleri sorduk. · Nasıl bir yanıt aldınız? Bize gelen cevap; ‘bu iddiaların somut kanıtı yok’ şeklinde oldu. İddiaların gerçeği yansıtmadığı söylendi.

TFF'DE SORUŞTURMA BAŞLATILMALIYDI

- Siz tatmin oldunuz mu bu yanıttan?

Bu cevap beni hiçbir şekilde tatmin etmedi. En azından şöyle bir yanıt verilebilirdi; “Evet bu iddiaları biz de duyduk veya okuduk, bununla ilgili olarak federasyonumuz bünyesinde bu iddiaları biz de araştırıyoruz.“ ‘Bu iddialar ortaya atılmıştır. Ama kanıt olmadığı için tarafımızdan ciddiye alınması söz konusu değildir’ gibi bir cevap şahsen beni tatmin etmedi. Çünkü ortada baro tarafından Cumhuriyet Savcılığına yapılmış bir suç duyurusu var, o kadar basite alınacak bir olay değil. En azından federasyon bünyesinde bir soruşturma başlatılması gerekirdi, Verilen cevap beni tatmin etmedi kamuoyunda tatmin ettiğini zannetmiyorum.

VAR BİR UYARIYOR BİR UYARMIYOR

- O zaman net bir soru sayın başkan, şampiyonluğu hakemler mi belirliyor?

Hakemler şampiyonu belirliyor mu bilemem ama hakem hataları belirliyor. Bakın sözlerimi özenle seçerek söylüyorum. Başakşehir maçında Nwakaeme’nin pozisyonuna bakın. Penaltı verilmiyor, yardımcı hakem görmüyor, VAR uyarmıyor. Takip eden Göztepe maçında Da Costa’nın pozisyonunda ki, aynı pozisyon VAR hemen devreye giriyor. Gazişehir maçında VAR 10 pozisyon geriye giderek gol iptal ediyor. Alanya maçında benzer şeyler yaşıyoruz. O zaman ben de bu soruların yanıtlanmasını bekliyorum.