Son Dakika | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Alexander Sörloth için transfer itirafı

Alexander Sörloth'un Leipzig'e transfer olmasının ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Neden bu oyuncunun bonservisini alamıyorsunuz diyorlardı. Şartlara bağlıydı, sözleşme bu şekildeydi. Oyuncunun 9 milyon euro buy-out maddesi vardı. Oyuncu, 9 milyon euro getirdiği takdirde herhangi bir kulübe kendi inisiyatifi doğrultusunda gidecek.

'ÇOK BASKI GÖRDÜK, İYİ DİRENDİK'

Ciddi şekilde Tottenham, Lyon ve Leipzig ilgilendi. Oyuncu baştan beri Bundesliga'da oynamak istediğini, Leipzig'in kendisi için doğru bir platform olacağı konusunda ısrarcıydı. Crystal Palace'tan çok baskı gördük. 17 milyon euroluk bir teklif geldiği zaman 'Verelim' dediler. Önümüzdeki sezona kaldığı zaman bu işten her iki kulüp zararlı çıkacak şeklindeydi. 17 milyon euro realist bir rakam değildi. Ciddi şekilde direnç gösterdik.

'375 BİN EUROLUK BİR YATIRIM...'

Trabzonspor araştırdı, buldu, geliştireceğine inandığı bir oyuncuyu kadrosuna kattı. 375 bin euroluk bir yatırım, 1 sene sonra 11 milyon euro'ya döndü. Bunu her zaman başaramayabilirsiniz. Sistem bu olduğu ve ısrar ettiğiniz takdirde, sistemi layıkıyla uyguladığınız takdirde başaramamanız mümkün değil. 2 oyuncuda 1, 3 oyuncuda 1 olur ama olur.

Trabzonspor'un 3 sezonda harcadığı paradan fazlasını kazandırarak gitti. Çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir karakter, iyi bir profesyonel. Kendisini geliştirmekten başka bir şey düşünmeyen, büyük hedefleri olan bir oyuncu. Crystal Palace ve Leipzig'in başkanları bana 'Sen ne kadar zor bir adammışsın, senle alışveriş yapılmazmış' dediler.

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