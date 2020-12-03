Son Dakika | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Alexander Sörloth açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, RB Leipzig forması giyen Alexander Sörloth ve Lille'de sezona damga vuran Yusuf Yazıcı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu, Norveçli golcünün devre arasında Trabzonspor'a dönme ihtimalinin söz konusu olmadığını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu'nun Alexander Sörloth ve Yusuf Yazıcı açıklamaları şu şekilde:

"Alexander Sörloth’un devre arasında dönme durumu yok. Yusuf Yazıcı ve Alexander Sörloth, sportif olarak bizimle beraber olmamalarına karşın bizim marka elçimiz. Alexander Sörloth’un babası, oğlunun RB Leipzig’de mutlu olmadığını ve Trabzonspor’a geri dönmek istediğini ifade ettiğine dair haberler, bizim medyamızdan çıktı. Olmayan bir şey üstünden algı yaratmanın kimseye faydası olmaz."

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