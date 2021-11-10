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Son Dakika: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

#Trabzonspor#Ahmet Ağaoğlu#10 Kasım
Son Dakika: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlundan 10 Kasım mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Ağaoğlu, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, milli mücadelenin önderi, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yılında rahmetle, şükranla ve saygıyla andığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere bile örnek olmuş, milletin her alanda yücelmesi için yılmadan çaba göstermiş bir lider olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Bugün bizlere düşen en büyük görev, Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' sözü ile vatanımıza ve bayrağımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkarak, onun bizlere mirası olan Cumhuriyetimizi ileriye taşıyıp, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaktır." ifadesini kullandı.

Ağaoğlu, 10 Kasım tarihinin Türk milleti için öneminin, yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bugün aynı zamanda Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti için çizdiği idealleri gerçekleştirme konusunda yol alma günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu, onun eserlerinde ve geleceğe yönelik yüksek öngörüsünde yaşamaktadır. Biz 10 Kasımlarda bir yandan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken diğer yandan onun aydınlık yolundan azim ve kararlılıkla yürüdüğümüzü göstermek zorundayız. Asıl ödevimiz, devletimize, demokrasiye, tam bağımsızlığa, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak olmalıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu, ulusal bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde derin bir özlemle anarken, Trabzonspor Kulübü olarak cumhuriyeti daha iyi bir geleceğe taşımak için elimizden geleni yapacağımızı vurgulamak istiyorum. Sonsuz özleminle ilelebet izindeyiz."

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#Trabzonspor#Ahmet Ağaoğlu#10 Kasım

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